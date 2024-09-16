هذا هو الدرس الإفتتاحي للسنة الدراسية الجديدة

أعلنت وزارة التربية الوطنية، عن موضوع الدرس الافتتاحي للسنة الدراسية 2025/2024، للمراحل التعليمية الثلاث.

ودأبت وزارة التربية الوطنية، في مطلع كل سنة دراسية تقديم درس افتتاحي يتناول موضوعا ذا بعد وطني أو إقليمي أو عالمي.

وقررت الوزارة، أن يتناول الدرس الافتتاحي للسنة الدراسية 2025/2024 موضوع السلامة المرورية لتلاميذ مراحل التعليم الابتدائي والتعليم المتوسط والتعليم الثانوي.

وقد تم إختيار هذا الموضوع بالنظر إلى الظاهرة المتنامية لحوادث المرور التي استفحلت في السنوات الأخيرة.

واعتبارا إلى رسالة المدرسة ودورها الجوهري في التنشئة الاجتماعية، فلا بد لها أن تساهم في المجهود الوطني للتوعية والتحسيس بمخاطر حوادث المرور.

ويقدم الدرس الافتتاحي يوم الأحد 22 سبتمبر 2024 لكافة تلاميذ المراحل التعليمية الثلاث.

وقد أعدت لهذا الغرض مذكرة بيداغوجية لمرحلة التعليم الابتدائي وأخرى لمرحلتي التعليم المتوسط والتعليم الثانوي. يستأنس بها الأساتذة في تحضير الدرس وتقديمه. وتكيف حسب كل مستوى تعليمي وحسب الأنشطة التي يقترحها كل أستاذ.