هذا هو الرئيس المدير العام الجديد لسوناطراك

عّين رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، مساء اليوم الخميس، كمال الدين شيخي رئيسا مديرا عاما جديدا لمجمع سوناطراك، خلفا لرشيد حشيشي.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية فقد وقع رئيس الدولة مرسومين رئاسيين عيّن بموجبهما كلا من محافظ بنك الجزائر والرئيس المدير العام لسوناطراك.

ويعتبر الرئيس المدير العام الجديد لمجمع سوناطراك مهندس جيولوجي، والذي سبق له أن تولى منصب المدير التنفيذي للشراكات بالشركة.

كما شغل كمال الدين شيخي منصب مدير للمعهد الجزائري للبترول.

وأشرف على إبرام عدّة اتفاقات شراكة بين شركة النفط الجزائرية وشركات دولية في ذات المجال.