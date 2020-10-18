هذا هو السبب الحقيقي لغياب عادل إمام عن جنازة محمود ياسين

غاب الفنان المصري القدير عادل إمام، عن جنازة زميله النجم الراحل محمود ياسين، مما أثار العديد من التساؤلات.

وتم تناقل إشاعات، عن إصابة إمام بوعكة صحية منعته من حضور الجنازة.

كما ذهب البعض الآخر، إلى القول بأن الخلافات السابقة بين النجمين، كانت وراء غياب عادل إمام عن الجنازة.

وحسب موقع “الفن”، فقد غاب إمام عن الجنازة بسبب اتخاذه للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا وإلتزامه الحجر.

كما إن عادل إمام، مقيم حاليا في الساحل الشمالي، ومنعت عنه الزيارات واستقبال الضيوف لحمايته من الفيروس.

وحسب ذات المصدر، هذا هو سبب غياب عادل إمام عن الجنازة.

وأشار موقع “الفن”، إلى إن عادل إمام إتصل هاتفيا بإبن محمود ياسين، السيناريست والكاتب المصري عمرو محمود ياسين، لتقديم واجب العزاء.

مضيفا إن عمرو طلب من عادل إمام عدم الحضور، بالنظر إلى كبر سنه وحمايته من أي مخاطر نتيجة الزحام في صلاة الجنازة.