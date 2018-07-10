هذا هو السبب الوحيد الذي يُعيق إنتقال فرحات للكناري !!

قد يشهد مُسلسل النجم الدولي الجزائري زين الدين فرحات مع فريقه لوهافر الفرنسي تطورات جديدة في الأيام القليلة القادمة.

حيث كشفت صحيفة “فرانس فوتبول” الفرنسية أن “زينو” مازال في إتصالات مع فريق نانت الفرنسي الذي يُحاول بكل الطُرق الإستفادة من خدماته.

وأضافت نفس الصحيفة أن السبب الوحيد الذي يُعيق إنتقال فرحات صوب الكناري هو القيمة المالية التي حددها مُسيري لوهافر لتسريح اللاعب والمُقدرة ب5 ملايين أورو.

وختمت الصحيفة أن إدارة نانت غير قادرة على دفع هذا المبلغ وتُريد إيجاد أرضية إتفاق مع لوهافر لتخفيض مبلغ تسريح فرحات.