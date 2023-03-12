هذا هو السر.. شاب يخسر 165 كغ من وزنه!

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، قصة شاب من ولاية ميسيسيبي الأميركية أشبه بالمعجزة، حيث تمكن من خسارة قرابة 165 كيلوغرام من وزنه.

وحسب موقع سكاي نيوز العربية، كان الشاب نيكولاس كرافت، يزن في جوان من عام 2019 حوالي 290 كيلوغرام.

وقال الشاب لموقع “فوكس نيوز” الإخباري، إنه كان يعاني من البدانة منذ طفولته، ووصل وزنه في المرحلة الثانوية إلى 136 كيلوغرام.

مضيفا أن الاكتئاب دفعه إلى الإفراط في تناول الطعام، ومن ثم الابتعاد عن الفعاليات والمناسبات الاجتماعية.

وتابع: “وزني منعني من الذهاب إلى المناسبات العائلية والسفر. لم أتمكن من ركوب المركبات العادية. كان من الصعب عليّ أن أتحرك. كنت أعاني من آلام في الركبة والجسم، وضيق في التنفس”.

وبيّن كرافت أن طبيبا وصف وزنه في عام 2019 بـ”القنبلة الموقوتة”، الأمر الذي جعله يفكر جديا في تغيير مظهره، والعمل على إنقاص وزنه.

وقال كرافت أنه غيّر الطريقة التي كان يأكل بها، فخفض من السعرات الحرارية في المأكولات التي يتناولها. كما أنه تخلى عن الوجبات السريعة.

كما تخلى كرافت عن المشروبات الغازية والأطعمة المقلية والخبز والمعكرونة والأرز والكربوهيدرات الأخرى. وأضاف بدل ذلك لنظامه الغذائي الفواكه والخضروات والبروتين.

وإلى جانب النظام الغذائي، فقد حرص كرافت على ممارسة التمرينات الرياضية بشكل يومي.

وأشار الشاب البالغ من العمر 42 عاما، إلى أن الفضل في الشكل الذي وصل إليه يرجع لجدته التي وعدها قبل وفاتها أن يخفض وزنه.