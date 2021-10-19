هذا هو السعر الجديد لتحويل المركبات إلى “سيرغاز”

أعلن وزير الإنتقال الطاقوي والطاقات المتجددة بن عتو زيان، أن الصندوق الوطني للنجاعة الطاقوية والطاقات المتجددة سيساهم في برنامج تحويل 150 ألف سيارة إلى غاز البترول “المميع-وقود“. بغلاف مالي قيمته 4.55 مليار دينار.

وأضاف الوزير، أن إسهام الدولة سيسمح بتخفيض 50 بالمئة من نفقات الأجهزة. و وضع مجموعات غاز البترول “المميع-وقود” المقترحة على 50 ألف سائق سيارة خاص. كما أن الغلاف المالي لهذا الصندوق ستوجه لـ 850 مركز تحويل. تم إحصائها حاليا “50 فرع تابع لنفطال و800 متعامل خاص”.

من جهته، أوضح رئيس مصلحة النقل مراد وزان، أن تحويل سيارة إلى غاز البترول “الميع-وقود” ستتم فوترتها ما بين 30.000 إلى 35.000. حسب سعة الخزان ونوعية التجهيزات بعد الإستفادة من نسبة 50 بالمئة التي تمنحها الوكالة الوطنية. من أجل ترقية وترشيد إستعمال الطاقة المكلفة بإنجاز ومتابعة هذا البرنامج.

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