هذا هو السعر الجديد لسكنات “LPA”

حددت الحكومة الشروط والكيفيات المالية وآليات تمويل إنجاز السكن الترقوي المدعم أو ما يسمى “LPA”.

حيث يتم إحتساب القيمة المالية للسكن على حسب المناطق وعدد الغرف والمساحة حسبما صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 39.

حيث صدر مرسوم وزاري يتمم المرسوم الوزاري المشترك المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1439 الموافق لـ 14 مارس 2018.

وأضاف المرسوم أن التمويل الجماعي للبلديات التابعة لولايات الجزائر، وهران، عنابة وقسنطينة ستتراوح ما بين 250 مليون سنتيم و540 مليون سنتيم.

حيث سيكون سعر الشقة من غرفتين وبمساحة 50 متر مربع 250 مليون، وسكن من ثلاث غرف 350 مليون سنتيم.

وسكن من أربع غرف 440 مليون سنتيم، وسكن من 5 غرف 540 مليون سنتيم.

أما سعر السكن الجماعي أو شبه الجماعي بالبلديات التابعة للهضاب العليا حيث يقدر سكن من غرفتين 220 مليون سنتيم.

وسكن من 3 غرف 310 مليون سنتيم، وسكن من أربع غرف 390 مليون سنتيم، وسكن من 5 غرف 480 مليون سنتيم.

أما بالنسبة للسكن الفردي مع ساحة وسطح سهل المنفذ مغلق ومغطى في بلديات أخرى تابعة لولايات الجنوب.

فسيكون التمويل محصور بين 260 و350 مليون سنتيم.

أما بالنسبة لباقي بلديات التراب الوطني فسكن من غرفتين بسعر 230 مليون سنتيم، وسكن من ثلاث غرف 330 مليون سنتيم.

وسكن من اربع غرف 410 مليون سنتيم وسكن من 5 غرف 510 مليون سنتيم.

كما حدد المنشور الوزاري مبلغ تمويل المواطن حيث يمثل 20 بالمائة كأقصى حد بالنسبة للسكنات ذات غرفتين بمساحة 50 مترا مربعا.

و50 بالمائة كأدنى حد بالنسبة للسكنات ذات ثلاث غرف بمساحة 70 مترا.

بالإضافة إلى 30 بالمائة كحد أقصى حد بالنسبة للسكنات ذات أربع غرف بمساحة 85 متر أو بالنسبة للسكنات ذات خمس غرف بمساحة 105 أمتار مربعة قابلة للسكن.