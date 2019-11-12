هذا هو الشق الإقتصادي من البرنامج الرئاسي لعبد العزيز بلعيد

قال عبد العزيز بلعيد المترشح للرئاسيات المقبلة، أن هناك لوبيات حاولوا تغيير القوانين لصالحهم.

وخلال حصة “90 دقيقة بوليتيك” على قناة النهار، أردف بعليد، ان بوتفليقة كان لا يغادر الطائرة لكنه لم يجلب الاستثمار من الخارج ولم يحسن الاقتصاد.

وأردف سأحاول من خلال برنامجي الرئاسي، بناء اقتصاد يعتمد على الإنسان بالدرجة الأولى.

وكشف بلعيد أنه كان من معارضي قاعدة 51-49 وأنه مع فتح الأبواب للاستثمار الخارجي.

وقال انه ينبغي الاعتماد على الفلاحة والسياحة والصناعات التحويلية لبناء الاقتصاد، قائلا :”أنا مع منح صلاحيات للأميار في مجال الاستثمار”.

وعن الامولا المنهوبة قال بلعيد:”لا يمكن الحديث عن استرجاع الأموال المنهوبة قبل أن تفصل العدالة في مصير أصحابها”.

واردف انه من يزعم قدرته على جلب الأموال المنهوبة من الآن يمارس شعارات سياسوية.

وفي الشق الاقتصادي إختتم بلعيد بالقول:”ينبغي تحرير الشركات العمومية واختيار الإطارات على حسب الكفاءات وليس الجهوية”.