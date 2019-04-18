هذا هو العرض المغري لدونالد ترامب الذي رفضته إبنته إيفانكا !

كشفت إيفانكا ترامب، إبنة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، أنها رفضت العرض المغري الذي اقترحه والدها عليها، لرئاسة البنك الدولي.

وهذا بحجة “أنها سعيدة بالوظيفة التي تشغلها حاليا”على حد قولها، وهي مستشار بالبيت الأبيض، وفق ما نقله موقع البي بي سي بالعربية.

حيث نقلت تقارير أن إيفانكا قد شاركت في اختيار الرئيس الحالي للبنك الدولي، الإقتصادي الأمريكي دافيد مالباس.

حيث صرحت مؤخرا، أن مالباس “سيقوم بعمل رائع في الوظيفة”

وكان ترامب قد صرح الأسبوع الماضي، إلى أنه اقترح على نجلته تولي أكبر منصب في البنك الدولي “لأنها بارعة في التعامل مع الأرقام”.

في حين أشار الرئيس الأمريكي، إلى أنه تلقى تحذيرات من تعيين ابنته، قائلا “كانوا سيقولون إنها محسوبية”.

إذ تحظى الولايات المتحدة بشكل غير رسمي، ومنذ مدة طويلة بحق اختيار رئيس البنك الدولي.