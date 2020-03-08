هذا هو الفائز بلقب “ذا فويس كيدز” في موسمه الثالث

فاز المتسابق محمد إسلام رميح، بلقب “The Voice Kids”، في موسمه الثالث، في الحفل المباشر النهائي، أمس السبت.

وتحصل المتسابق محمد إسلام رميح من فريق الفنانة اللبنانية، على أعلى نسبة تصويت من الجمهور.

ودخل متسابقو “ذا فويس كيدز”، الخمسة، في منافسة على مرحلتين في العرض المباشر الأخير.

وتأهل محمد إبراهيم وياسمين أسامة ومحمد إسلام رميح للمرحلة الأخيرة، ليشعلوا ذا فويس كيدز بأدائهم الأخير.

ليتم الإعلان عن فوز محمد إسلام رميح بلقب ذا فويس كيدز، لتبدو السعادة الكبيرة على مدربته الفنانة اللبنانية نانسي عجرم.

وتتمثل جائزة ذا فويس كيدز، في إنتاج أغنية خاصة للفائز من قبل شركة بلاتينيوم ريكوردز.