هذا هو الفرق في فقدان حاسة الشم خلال الإصابة بكورونا والإنفلونزا

سلطت طبيبة الأمراض العامة في روسيا، الضوء على الفرق في فقدان حاسة الشم خلال الإصابة بـكوفيد-19، وأمراض البرد والإنفلونزا.

وأوضحت يلينا سيلكوفا، في مقابلة صحفية، أنه وخلال الإصابة بمرض كوفيد-19، يفقد المصاب حاسة الشم أولا، ولكن دون حدوث انتفاخ في الغشاء المخاطي للأنف، أي بدون سيلان ورشح في الأنف.

وأضافت الأخصائية، أن “الإصابة بكورونا، لا تترافق بتاتا بأية إفرازات مخاطية ولا احتقان بالأنف، ولا توجد صعوبة في التنفس عن طريق الأنف على الإطلاق”.

موضحة أنه وبعد أيام قليلة من فقدان حاسة الشم، تبدأ أعراض المرض الأساسي في الظهور.

وحاسة الشم، يمكن أن تختفي مع انتفاخ الغشاء المخاطي في الأنف، ويحدث هذا بسبب أمراض الجهاز التنفسي الحادة أو وجود مرض الحساسية.