هذا هو القرار الأول للرئيس الجديد للمجلس الانتقالي في السودان

أصدر الرئيس الجديد للمجلس الإنتقالي بالسودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أول قرار بعد آدائه اليمين الدستورية أمس الجمعة.

وحسب موقع روسيا اليوم، يتمثل القرار الأول للفريق، إطلاق سراح جميع الضباط الذين حموا المتظاهرين، كما دعا البرهان المحتجين للاجتماع.

وخلف البرهان، الفريق أول عوض بن عوف، في رئاسة المجلس العسكري الانتقالي، بعد أن تنحى الأخير، إثر رفض شعبي واسع.

وكان البرهان قائدا للقوات البرية، قبل أن يلمع نجمه فجأة بفضل تعديلات أجراها الرئيس المعزول مؤخرا، على قيادة الجيش، حيث عينه مفتشا عاما للجيش.

وتقول مصادر سودانية، إن البرهان هو ضمن المجموعة التي أبلغت البشير بعزله، من رئاسة البلاد.

وتخرج البرهان من الكلية الحربية الدفعة الـ31، وخاض معارك عسكرية أيام حرب الجنوب، قبيل انفصال جنوب السودان عام 2011، كما أشرف البرهان على القوات السودانية في اليمن.

ويعرف عن البرهان، بأنه صارم في التزامه العسكري، وخاض الكثير من العمليات العسكرية، حين كان ضابطا في سلاح المشاة.

ويصفه مقربون منه بأنه “مقدام”، ويذكرون أن البرهان، عمل مدربا بمعاهد عسكرية بمنطقة جبيت، شرقي البلاد.