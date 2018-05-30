هذا هو المخطط الإستعجالي لتفادي انتشار داء التهاب الحنجرة للدّجاج خلال شهر رمضان

اتخذت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية إجراءات استعجالية إحترازية لتفادي انتشار داء التهاب الحنجرة والقصبة الهوائية للدجاج ولود بيض الاستهلاك خلال شهر رمضان.

بعدما أحصت المصالح المعنية 65770 دجاجة ولودة للبيض، و3600 دجاجة لحم خلال السنة الجارية.

من خلال توفير اللقاح، ووضعه في متناول المربّين، فيما قامت بتوجيه كل الدجاج المصاب إلى الذبح الصحي لتحويل لحمه إلى الصناعة التحويلية.

وتأتي ولاية باتنة على رأس الولايات بتسجيل 10 بؤر متفرقة بهذا الداء،تم تسجيلها بمناطق متفرقة وهي عين التوتة، سريانة، ومروانة.

و الوضعية تم التحكم فيها بالولاية ولم يتم تسجيل أية حالة جديدة منذ حوالي شهر.

للإشارة داء التهاب الحنجرة والقصبة الهوائية لدى الدجاج يصيب الدواجن فقط وعموما الدجاج ولود بيض الاستهلاك وينتقل بينها ولا ينتقل إلى الإنسان.

كذلك وزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري وضعت في السنوات الأخيرة برنامجا جديدا للتلقيح يشمل مكافحة عديد الأمراض التي تصيب الدجاج.

لتفادي انتشار الأوبئة التي تكبّد الثروة الحيوانية خسارة كبيرة.