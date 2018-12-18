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هذا هو المدير الجديد للمُنتخبات الوطنية

الرياضة
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هذا هو المدير الجديد للمُنتخبات الوطنية صورة مركبة
بقلم وليد كويني

يملك المدرب الجديد لودوفيك باتيلي، سيرة ذاتية جيدة، خصوصا في الإشراف على الفئات الشبانية، مع المنتخبات الفرنسية والمنتخب إماراتي.

وسبق لباتيلي اللعب في نادي لوريون الذي مرت عليه العديد من الأسماء الجزائرية وهو ما يجعله قريب من عقلية اللاعب الجزائري.

وبعد تجربته الناجحة في التدريب مع المنتخب الفرنسي لأقل من 20 سنة، أضحى محل إهتمام العديد من الإتحادات حول العالم.

وكان لباتيلي قد صرح لـ”النهار” خلال مارس الماضي، بأنه تلقى إتصالا من رئيس الفاف خير الدين زطشي، قبل أن يخطفه الإتحاد الإماراتي.


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