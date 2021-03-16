هذا هو المدير العام الجديد للأمن الوطني زين الدين بن الشيخ

عيّن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، فريد زيد الدين بن الشيخ مديرا عاما للأمن الوطني بموجب مرسوم رئاسي موّقع يوم أمس.

وشغل فريد زين الدين بن الشيخ المدير العام الجديد للأمن الوطني، مفتش جهوي لشرطة الوسط بالبليدة.

كما شغل المدير العام الجديد مفتش جهوي لشرطة الجنوب الشرقي ورقلة من 2013 إلى 2015.

وتحصل فريد زين الدين بن الشيخ على شهادة عليا من المعهد العالي للدراسات لوزارة الداخلية الفرنسية سنة 2014.

وشغل منصب مدير أمن جيجل من 2011 الى 2014، ومدير الدراسات بديوان المديرية العامة للامن الوطني من 2010 الى 2011.

بالإضافة إلى منصب مدير أمن ولاية بشار من 2007 الى 2010، ورئيس المكتب الوطني للانتربول من 2003 الى 2006.

وكان زين الدين بن الشيخ خبير في علم الاجرام وعلم النفس بالسجن المركزي واسي ومولان من سنة 1989 الى 1991.

وله 3 مؤلفات في علم الاجرام وعلم النفس الاجرام باللغتين العربية والفرنسية، ومؤلف حول الارهاب في الجزائر بعنوان “حوار بين إرهابي وإمام”

فريد بن الشيخ خبير دولي لدى مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، وممثل إفريقيا لدى الأنتربول.

كما نال شهادة عرفان من رئيس اركان الجيش الوطني الشعبي نظير جهوده في خدمة الوطن عام 2001.

وتحصل على العديد من شهادات التهنئة من المديرية العامة للامن الوطني في إطار محاربة الإرهاب.