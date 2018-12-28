هذا هو المرض الذي يسببه السيلفي

كشف طبيب مختص في جراحة العظام، أن كثرة التقاط صور “سيلفي” تشكل خطرا كبيرا على معصم اليد والأصابع.

وهو الأمر الذي يؤدي إلى الإصابة بمرض عرف باسم “رسغ السيلفي” أو” سيلفي ريست”.

وأضاف الطبيب، أن عددد المصابين بهذا المرض عرف ارتفاعا كبيرا في الآونة الأخيرة.

وذلك بسبب كثرة الاعتياد على التقاط صور سيلفي، التي تتطلب لمعصم اليد شكل معين من أجل التقاط صور.

وأكد الدكتور ،عندما وصف المرض أن ما يحدث هو التهاب في العصب نتيجة وضعية امساك الهاتف.

حيث يمتد العصب الأوسط من الساعد إلى راحة اليد،ويمر عبر ممر ضيق في الرسغ يعرف باسم نفق الرسغ.

أين تحدث متلازمة النفق الرسغي عندما يصبح العصب الوسطي مضغوطا الأمر الذي يسبب ما يشبه الحرق أو الوخز أو الحذر.