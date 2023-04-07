قناة النهار هذا هو المغني المفضل لدى الممثل القدير عزيز جردة بقلم النهار أونلاين نشر في 07 أفريل 2023 - 10:56 تحديث في 07 أفريل 2023 - 12:18 شارك غرِّد أرسل 25 0 هذا هو المغني المفضل لدى الممثل القدير “عزيز جردة” رابط دائم : https://nhar.tv/0PiEr اقرأ أيضا مدرب الترجي التونسي: مواجهة شباب بلوزداد صعبة وستلعب على جزئيات صغيرة قناة النهار 31 مارس نواب الشعب ينجحون في "ردع المضاربين" من خلال بعثاتهم الاستعلامية قناة النهار 01 أفريل واش داني /بلال راح عند الراعي قالو أغسل أسنان كباشك باش يشوفوهم السيّاح🤣🤣الرّاعي مخّو حبس قناة النهار 05 أفريل توجيهات رئاسية لتخفيف العبء على المواطن .. خبراء الإقتصاد يثمنون قناة النهار 22 مارس زمن الفتن : فتنة النساء..الأبناء..المال قناة النهار 23 مارس مؤثر جدا.. سليمة سواكري تكشف تفاصيل تكفلها بالطفل" أسمر" من ذوي الهمم.. وتبعث برسالة لوالديه قناة النهار 04 أفريل أجواء ربيعية مستقرة مع إرتفاع في درجات الحرارة في هذه المناطق قناة النهار 25 مارس داخل 18: ثروة الشباب في بيت الخضر بقيادة بلماضي .. الفرنسيون غاضبون قناة النهار 18 مارس "المغني أمون تالنت: "عانيت من صحابي وفاميلتي باش يصعبولي ما نطلعش وما نبانش قناة النهار 27 مارس البويرة: ركود في حركة بيع السيارات بسوق بشلول بعد دخول السيارات الجديدة قناة النهار 20 مارس