هذا هو الملعب الذي سيحتضن السوبر كلاسيكو !!

من المُقرر أن يستضيف ملعب سانتياغو بيرنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد نهائي العودة من منافسة كأس الليبارتادوريس بين بوكا جونيورز وريفر بلايت.

وذكرت صحيفة “لاناسيون” الأرجنتينية اليوم الخميس أن إتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم إستقر على معقل الفريق الملكي لإستضافة اللقاء.

وأضافت نفس الصحيفة أن “كونميبول” إختار يوم ال9 ديسمبر المقبل لخوض اللقاء المؤجل بسبب أحداث الشغب بملعب “المونيمونتال”.

وختمت نفس الصحيفة أن إتحاد امريكا الجنوبية لكرة القدم أخبر الحكومة الإسبانية برغبته في إجراء لقاء العودة بملعب “سانتياغو بيرنابيو”.