عاجل

هذا هو المناصر الذي تعرض للضرب بملعب 5 جويلية

الرياضة
  • -
  • 0
هذا هو المناصر الذي تعرض للضرب بملعب 5 جويلية
بقلم يونس رزيق

 عرفت مباراة الجولة الـ14 من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس التي جمعت مولودية الجزائر وإتحاد بلعباس أحداث عنف كبيرة في مدرجات ملعب 5 جويلية الأولمبي يوم أمس الثلاثاء.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو لأحد أنصار مولودية الجزائر، أين تعرض لضرب مبرح بالمدرج رقم 05.

وتعرفت النهار على هوية المناصر ضحية الضرب وهو المدعو “فولو مولودية “صاحب 24 سنة، والذي يقطن ببلدية باب الزوار.

حيث أكدت مصادرنا أنه يعاني من كسور عديدة على مستوى القصبة الهوائية، بالإضافة إلى كسور أخرى على مستوى الساق والمرفق.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital

Content Protection by DMCA.com