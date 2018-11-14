هذا هو المناصر الذي تعرض للضرب بملعب 5 جويلية

عرفت مباراة الجولة الـ14 من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس التي جمعت مولودية الجزائر وإتحاد بلعباس أحداث عنف كبيرة في مدرجات ملعب 5 جويلية الأولمبي يوم أمس الثلاثاء.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو لأحد أنصار مولودية الجزائر، أين تعرض لضرب مبرح بالمدرج رقم 05.

وتعرفت النهار على هوية المناصر ضحية الضرب وهو المدعو “فولو مولودية “صاحب 24 سنة، والذي يقطن ببلدية باب الزوار.

حيث أكدت مصادرنا أنه يعاني من كسور عديدة على مستوى القصبة الهوائية، بالإضافة إلى كسور أخرى على مستوى الساق والمرفق.