هذا هو الموعد المحتمل لعودة محرز لخوض المباريات الرسمية مع السيتي !!

كشف تقرير صحفي بريطاني اليوم السبت عن الموعد المحتمل لعودة عجلة الدوري الانجليزي الممتاز للدوران من جديد بعد توقفها بسبب تفشي فيروس كورونا.

صحيفة “التايمز” البريطانية أكدت أن يوم الثامن جوان المقبل هو التاريخ المحتمل لاستئناف مباريات الدوري الانجليزي الممتاز التي تبقت في عمره 9 جولات فقط.

ذات الصحيفة أضافت أنه في حال تطبيق هذا الاقتراح فإن الجولة الآخيرة من البريمرليغ ستلعب يوم ال27 جويلية المقبل.

يذكر أن الدوري الانجليزي الممتاز متوقف منذ ال13 مارس الماضي وبعودته سيعود اسم النجم الدولي الجزائري رياض محرز للبروز من جديد.