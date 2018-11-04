هذا هو النجم الجديد الذي سيستدعيه بلماضي للخضر !!

كشف الإعلامي والمعلق الرياضي “رومان كولي غودين” عن الوجه الجديد الذي سيدعم المنتخب الوطني الجزائري في لقاء الطوغو المرتقب.

ونشر صحفي قنوات “كنال بلوس” الفرنسية سهرة اليوم الأحد تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.

“بينجامين ستامبولي سيلعب مع المنتخب الوطني الجزائري، يستطيع اللعب مع الأفناك خلال هذا الشهر “نوفمبر” في مواجهة الطوغو”.

وللتذكير فإن لاعب “شالكه 04” الألماني يملك الجنسية الفرنسية وله أصول جزائرية وسبق له اللعب في باريس سان جيرمان.