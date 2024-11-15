هذا هو الهاتف الأكثر مبيعا هذه الفترة

كشفت وكالة Counterpoint Research، عن نتائج إحصائية أجرتها حول الهواتف التي حققت أعلى نسبة من المبيعات في الربع الثالث من العام الجاري 2024.

وحسب إحصائيات الوكالة، فإن هاتف iPhone 15 حقق أعلى نسبة من المبيعات في الأسواق العالمية خلال الفترة المذكورة.

وفي المرتبة الثانية حلّ هاتف iPhone 15 Pro Max، وتلاه هاتف iPhone 15 Pro في المرتبة الثالثة.

فيما حلّ هاتف Galaxy A15 4G من سامسونغ، في المرتبة الرابعة.

وضمت قائمة أكثر 10 هواتف مبيعا أيضا، 4 نماذج من هواتف سامسونغ، وهاتف Redmi 13C 4G الذي تنتجه شركة Xiaomi.

وعلى سبيل المقارنة، فإن هاتف iPhone 14 كان الهاتف الأكثر مبيعا في الأسواق العالمية في الربع الثالث من عام 2023.

وضمت قائمة أكثر 5 هواتف مبيعا في تلك الفترة أجهزة iPhone 14 Pro Max، وiPhone 14 Pro، وiPhone 13، وSamsung Galaxy A14 4G.

وقال المحللون في الوكالة إلى أن نصف هواتف “آيفون” التي بيعت في الربع الثالث من العام كانت من فئة “Pro”. وهذا يعكس إقبال الناس على شراء الهواتف المتميزة.