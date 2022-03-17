هذا هو الهاجس الأكبر للخضر بدوالا قبل مواجهة الكاميرون !

كشف موفد قناة النهار إلى الكاميرون، عن أكبر هاجسا قد يُعيق الخضر قبل مواجهة الذهاب أمام المنتخب المُضيف.

موفد النهار إلى مدينة دوالا أكد أن مقر إقامة الخضر المُتمثل في فندق كريستال بالاس بعيد نوعا ما عن ملعب جابوما.

كما أضاف ذات المصدر أن المسافة التي تفصل الفندق عن ملعب جابوما يتم استغراقها خلال 50 دقيقة.

وسيكون زملاء رياض محرز مُجبرين على التدرب بملعب جابوما خلال الحصة التدريبية الأخيرة التي تسبق المواجهة.

كما سيقضي أشبال جمال بلماضي حوالي 50 دقيقة أيضا للوصول إلى الملعب يوم المباراة.