هذا هو الوافد الجديد لصفوف الخضر مهدي ليريس

قام الناخب الوطني جمال بلماضي، بالإستدعاء لاعب نادي سامبدوريا الإيطالي مهدي ليريس لأول مرة لصفوف المنتخب الوطني.

وذلك تحسبا لتربص الخضر الذي سيبدأ اليوم الإثنين لغاية 20 نوفمبر الحالي، والذي تتخلله مواجهتي مالي والسويد وديا 16 و19 نوفمبر.

ووُلد اللاعب مهدي ليريس، بتاريخ 23 ماي 1998، بمونت دو ماغسان جنوب شرق فرنسا، من أب إسباني الجنسية وأم جزائرية.

كما يعد ليريس خريج مدرسة فريق كييفو فيرونا الإيطالي 2015، ولينتقل بعدها لفريق يوفنتوس لأقل من 19 سنة سنة 2017.

وبدأ مهدي ليريس مسيرته الإحترافية في جوان 2017 مع الفريق الأول لنادي كييفو فيرونا، وخاض معه 28 لقاء وسجل هدفا وقدم تمريرة حاسمة.

ولينتقل بعدها ليريس لسامبدوريا موسم 2019-2020، ويخوض معه 38 لقاء.

وليعار بعدها لنادي بريشيا المشارك في دوري الدرجة الثانية، الموسم الماضي ويخوض 36 لقاء.

كما شارك لاعب الخضر الجديد مهدي ليريس، هذا الموسم ليريس 15 لقاء مع سامبدوريا وقدم تمريرة حاسمة.

كما يتمتع اللاعب مهدي ليريس، بميزة تعدد مناصبه الدفاعية، واللعب بوسط الميدان وعلى الأجنحة.