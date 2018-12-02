هذا هو الوفد الذي رافق ولي العهد السعودي في زيارته للجزائر

وصل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي اليوم إلى الجزائر وكان في استقباله الوزير الاول أحمد أويحيى.

ويضم الوفد السعودي الرسمي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي.

والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مساعد بن محمد العيبان.

ومعالي وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي، ووزير الخارجية عادل الجبير، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح.

ووزير الإعلام عواد العواد، و رئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان.

كما يضم الوفد المرافق لولي العهد السعودي، المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء أحمد الخطيب.

والمستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب وزير الدفاع فهد العيسى.

ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان، ورئيس الشؤون الخاصة ولي العهد ثامر نصيف.

وسكرتير ولي العهد بندر الرشيد، و نائب رئيس المراسم الملكية راكان الطبيشي، وسفير السعودية الجزائر عبدالعزيز العميريني.