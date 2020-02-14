هذا هو برنامج أول لقاء بين حكومة جراد والولاة

تقرر لقاء الحكومة بولاة الجمهورية يومي 16 و17 فيفري الجاري بقصر الأمم بنادي الصنوبر وهذا بمشاركة رؤساء المجالس الشعبية الولائية.

ويُعد هذا اللقاء، الذي سبق لمجلس الوزراء أن أعلن عنه، الأول من نوعه بين الحكومة الجديدة وولاة الجمهورية.

وأيضًا بعد الحركة الأخيرة الموسعة التي أجراها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في سلك الولاة.

وقد أكد وزير الإتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر، أول أمس، الأربعاء، في تصريح مقتضب بالمجلس الشعبي الوطني أنّ هذا اللقاء سيكون الأسبوع القادم.

ومن المرتقب أن يركز برنامج اللقاء، الذي يأتي تحت شعار “من أجل جزائر جديدة”، على 6 ورشات كبرى وهي: نوعية حياة المواطن، العقار الإقتصادي، نحو حوكمة متجددة ومتحكمة في التوسع الحضري، الحركية والأمن عبر الطرق، الرقمنة والذكاء الجماعي.