هذا هو برنامج الأيام المتبقية من امتحان البكالوريا

يجتاز غدا التلاميذ امتحان البكالوريا لليوم الثالث على التوالي، وهو اليوم الذي سيكون مصيريا بالنسبة للذين لم يسعفهم الحظ لتقديم إجابات في المستوى في المواد السابقة.

وسيجتاز طلبة الشعب العلمية والتجريبية والتقنية مادة العلوم الطبيعية من 8 ونصف إلى الساعة 13. وفي الفترة المسائية مادة اللغة الفرنسية من الساعة ال15 الى الساعة 17.30.

أما اليوم الرابع فيجتاز الطلبة من نفس الشعبة مادة العلوم الفيزيائية من 8 ونصف الى الساعة 12.30 ، أما الفترة المسائية فسيجتازون مادة اللغة الأمازيغية من الساعة الثالثة الى الساعة ال17.و30.

أما اليوم الأخير فيجتاز فيه الطلبة مادتي التاريخ والجغرافيا في الفترة الصباحية من الساعة 8 ونصف الى الساعة 12.30

و بالنسبة لجدول اختبار شعبة الآداب والفلسفة وشعبة الفنون واللغات فيجتازون غدا مادة الفلسفة والتي تعد مادة أساسية. من الساعة 8 ونصف صباحا الى الساعة 13 مساء.

وفي الفترة المسائية يجتاز التلاميذ مادة اللغة الفرنسية. من الساعة الثالثة إلى الساعة ال 17.30.

أما اليوم الأخير فيجتاز فيه التلاميذ مادتي التاريخ والجغرافيا من الساعة ال8ونصف. إلى الساعة ال13 وفي الفترة المسائية يجتاز التلاميذ مادة اللغة الأمازيغية من الساعه ال15 الى الساعة 17.30.