هذا هو برنامج الإصدارات الطوابعية البريدية لعام 2025

أعلنت وزارة البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية عن برنامج الإصدارات الطوابعية البريدية لعام 2025.التي تتضمن مواضيع في مختلف المجالات. حسب ما جاء في بيان صادر عن ذات الوزارة.

وأضاف المصدر ذاته. أن “المواضيع الثرية التي سيتناولها برنامج هذه الاصدارات الطوابعية. ستوزع على أشهر السنة بحيث ستغطي مختلف مجالات الحياة”. مشيرا إلى أن “برنامج الإصدارات الطوابعية البريدية لعام 2025. متاح للاطلاع عليه عبر الفضاء المخصص للطوابعية ضمن الموقع الإلكتروني للوزارة (www.mpt.gov.dz) “.

“ففي المجال التاريخي و حفظ الذاكرة الوطنية. التي يوليها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أهمية بالغة، سيتناول البرنامج الذكرى المائة والثمانين لمحرقة الظهرة. (18 جوان 1845-2025). بولاية مستغانم، كواحدة من أبشع الجرائم التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي في الجزائر”.يبرز ذات المصدر.

وإبرازا لتشبت الأمة الجزائرية بدينها الحنيف وثراء رصيدها الثقافي واللغوي -يضيف نفس البيان-، “سيتضمن البرنامج طوابع بريدية توثق الطراز المعماري. الأصيل لعدد من المساجد العتيقة في الجزائر.

إصدارا يتعلق بجائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية في طبعتها الخامسة

وسيتناول إصدارا يتعلق بجائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية في طبعتها الخامسة. التي تهدف إلى دعم الكتابة الأدبية باللغة الأمازيغية. وتعزيز مكانتها كمكون أصيل للهوية الوطنية”.

وفي الشق الاقتصادي، يضم البرنامج إصدارا حول “جائزة رئيس الجمهورية لأحسن مصدر”. بالنظر إلى الأهمية التي يوليها السيد الرئيس لترقية الصادرات خارج المحروقات. ضمن النموذج الاقتصادي الذي قام بإرساء معالمه. إلى جانب طوابع تشمل العديد من المجالات الحيوية. على غرار الرياضة المدرسية، باعتبارها مشتلة لبروز المواهب الرياضية الوطنية. و إصدارا مخصصا للتحسيس بمخاطر الاستعمال السيء للأنترنت. بهدف تعزيز الوعي لاستخدامه بشكل آمن وفعال.

وأشار ذات البيان في الأخير. إلى أن “الطابع البريدي لا يقتصر أن يكون وسيلة للدمغ لإرسال البعائث فحسب وإنما هو يحاكي تاريخ الوطن في مختلف تجلياته. ويرصد تراثه و معتقداته و يخلد ثقافته وطبيعته ومعالمه وثرواته واقتصاده و مختلف مظاهر الحياة الاجتماعية”.