هذا هو برنامج الجولة 19 من بطولة الرابطة الأولى المحترفة لكرة القدم “موبيليس”

يتنقل رائد ترتيب بطولة الرابطة الأولى المحترفة لكرة القدم “موبيليس” مولودية الجزائر ووصيفه شباب بلوزداد في مأمورية صعبة إلى كل من وهران و البيض, بهدف مشترك يتمثل في العودة بنتيجة جيدة من أجل مواصلة مشوارهما الناجح, وذلك بمناسبة اجراء الجولة ال19 الموزعة على أيام الخميس و الجمعة و السبت.

رائد البطولة، فريق مولودية الجزائر (37 نقطة)، صاحب ثلاثة انتصارات متتالية, يحل بوهران بنية الحفاظ على ديناميكية انتصاراته ومواصلة تصدره للبطولة، ولبلوغ هذا المقصد يتعين على تشكيلة المدرب التونسي, خالد بن يحيى. تقديم أداء قوي أمام تشكيلة وهرانية (م.11 -21 ن) لا مجال لها للخطأ. خاصة وأنها لم تحقق سوى فوز واحد في خرجاتها الخمس الأخيرة. كما أن الفريق الوهراني لا يبعد سوى بأربع نقاط عن أول فريق مهدد بالنزول إلى القسم الأسفل.

و يبقى أنصار “العميد” مرتاحين. كون فريقهم يتألق جيدا خارج قواعده, حيث لم يتلق أي هزيمة بدليل حصوله على 21 نقطة من أصل 27 ممكنة.

أما شباب بلوزداد (م.2 - 32 ن)، فلن تكون مهمته أيضا سهلة أمام مولودية البيض (م.9 – 24 ن)، الفريق الذي استعاد عافيته بعد الفوز على اتحاد الجزائر (2-1). في الجولة الأخيرة.