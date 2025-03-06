هذا هو برنامج الجولة 19 من بطولة الرابطة الأولى المحترفة لكرة القدم “موبيليس”
يتنقل رائد ترتيب بطولة الرابطة الأولى المحترفة لكرة القدم “موبيليس” مولودية الجزائر ووصيفه شباب بلوزداد في مأمورية صعبة إلى كل من وهران و البيض, بهدف مشترك يتمثل في العودة بنتيجة جيدة من أجل مواصلة مشوارهما الناجح, وذلك بمناسبة اجراء الجولة ال19 الموزعة على أيام الخميس و الجمعة و السبت.
رائد البطولة، فريق مولودية الجزائر (37 نقطة)، صاحب ثلاثة انتصارات متتالية, يحل بوهران بنية الحفاظ على ديناميكية انتصاراته ومواصلة تصدره للبطولة، ولبلوغ هذا المقصد يتعين على تشكيلة المدرب التونسي, خالد بن يحيى. تقديم أداء قوي أمام تشكيلة وهرانية (م.11 -21 ن) لا مجال لها للخطأ. خاصة وأنها لم تحقق سوى فوز واحد في خرجاتها الخمس الأخيرة. كما أن الفريق الوهراني لا يبعد سوى بأربع نقاط عن أول فريق مهدد بالنزول إلى القسم الأسفل.
و يبقى أنصار “العميد” مرتاحين. كون فريقهم يتألق جيدا خارج قواعده, حيث لم يتلق أي هزيمة بدليل حصوله على 21 نقطة من أصل 27 ممكنة.
أما شباب بلوزداد (م.2 - 32 ن)، فلن تكون مهمته أيضا سهلة أمام مولودية البيض (م.9 – 24 ن)، الفريق الذي استعاد عافيته بعد الفوز على اتحاد الجزائر (2-1). في الجولة الأخيرة.
وسيخوض الشباب البلوزدادي هذا اللقاء وكله طموح بالعودة بنقاط الفوز قصد الاقتراب أكثر من الرائد في حالة تعثر هذا الأخير بوهران.
من جهتها، تسعى مولودية البيض، التي لم تنهزم منذ ست جولات في كل المنافسات, للظفر بنقاط اللقاء أمام بلوزداد من أجل الالتحاق بالركب الأول للترتيب العام. و الابتعاد عن منطقة الخطر.
بالمقابل، سيلعب نادي اتحاد الجزائر (م.3 – 29 ن)، على بساط من حرير بالجزائر العاصمة, عندما يستقبل فريق ترجي مستغانم (م.15 – 17 ن). الذي يبقى مطالبا بتأكيد الفوز الأخير بميدانه أمام اتحاد خنشلة (2-0)، فيما تطمح تشكيلة “سوسطارة” في التدارك من عثرة البيض.
الصراع من أجل ضمان البقاء: مباراة بست نقاط في بسكرة
بدوره، فريق شبيبة القبائل (م.3 – 29 ن)، سيكون مطالب بالتألق في خرجته إلى قسنطينة لمواجهة الشباب المحلي (م.6 – 25 ن). والساعي لوضع حد لسلسلة أربع مباريات دون فوز بكل المنافسات.
وما يعطي بعض الأمل “للكناري” في العودة بنتيجة إيجابية هو إهدار الفريق المحلي ل 11 نقطة على ملعبه ” الشهيد حملاوي”. وهو أيضا الأمر الذي سيكون دافعا لشباب قسنطينة لوضع حد لهذا النزيف. الذي كلفه عدة نقاط ما جعله يتراجع إلى الصف السادس بعدما كان في وقت من الأوقات رائدا للترتيب.
وفي مباراة أخرى، يلتقي فريقا وفاق سطيف و شبيبة الساورة،صاحبا المركز السادس برصيد 25 نقطة مع شباب قسنطينة. وسيكون رهان الناديين هو الاقتراب من الريادة وتفادي الدخول في مرحلة الشك التي قد تعصف بأهدافهما.
بالنسبة للوفاق السطايفي، الذي لم ينجح في تحقيق مشوار منتظم منذ انطلاق الموسم, فسيواجه ممثل الجنوب الغربي. صاحب سلسلة ثلاثة انتصارات متتالية.
أما في أسفل الترتيب, سيكون صاحب المركز الأخير. اتحاد بسكرة (م.16 – 14 ن), أمام حتمية الفوز أمام منافس مباشر مهدد بدوره بالسقوط. ويتعلق الأمر بنجم مقرة (م.14 – 17 ن)، في مباراة بست نقاط.
كما يستضيف كل من أولمبي أقبو و اتحاد خنشلة، المتمركزان في الصف الـ12 برصيد 20 نقطة, على التوالي نادي بارادو (م10 – 23 ن) و جمعية الشلف. (م.5 – 27 ن) بنية حصد كامل الزاد والخروج من المنطقة الحمراء.