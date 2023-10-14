هذا هو برنامج الخضر في أول يوم بأبو ظبي الإماراتية

حطّ وفد المنتخب الوطني، سهرة أمس الجمعة، الرحال بأبو ظبي الإماراتية، تحسبا للمواجهة الودية، المرتقبة بعد غد الاثنين، أمام المنتخب المصري.

وكشفت “الفاف” في موقعها الرسمي، بأن العناصر الوطنية، وصلت أمس إلى الإمارات في حدود الساعة 20:30 بتوقيت الجزائر إلى أبو ظبي، بعد رحلة استمرت لـ 6 ساعات، انطلاقا من مطار محمد بوضياف بقسنطينة.

كما أبرزت الاتحادية، بأن بعثة المنتخب وجدت لدى وصولها إلى مدينة العين، استقبالا مميزا من طرف الدبلوماسية الجزائرية، وعلى رأسها سمير بدريسو.

وفي المقابل، كشفت “الفاف” عن برنامج الخضر، في أول يوم بأبو ظبي الإماراتية، تحسبا لمباراة هذا الاثنين الودية أمام مصر.

وقالت الاتحادية، إنّ البداية ستكون بحصة علاج صبيحة اليوم ما بين الساعة الـ 11:00 والـ 12:00، مع تمارين خاصة بالاسترجاع، قبل حضور حصة فيديو بداية من الساعة 12:30، تحت قيادة بلماضي.

بينما سيتجه اللاعبون إلى الملعب عند الساعة 17:45، لإجراء أول حصة تدريبية بالإمارات، بداية من الساعة 18:00، والتي ستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام لمدة ربع ساعة، مع إجراء حصة علاج بداية من الساعة 21:00 وإلى الساعة 23:00.