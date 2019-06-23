هذا هو برنامج “الخضر” قبل مُواجهة “كينيا”

سيكون “الخضر” على موعد مع برنامج دقيق في الساعات القليلة القادمة، والتي تسبق المواجهة المُرتقبة أمام “كينيا” سهرة اليوم الأحد.

وسيتوجه أشبال جمال بلماضي، بعد النزهة التي قادتهم لأحد مراكز التسوق في القاهرة، مُباشرة لمقر إقامتهم في فُندق “كامبينسكي” العالمي.

وسيتناول مُحاربوا الصحراء وجبة الفطور خفيفة، وهذا قبل القيام بالإجتماع التقني الأخير والذي سيعرف إجراء آخر التفاصيل قبل موعد الحسم.

وبعد كُل هذا، فإن زملاء رياض محرز، سيستفيدون من قيلولة لإسترجاع أنفاسهم، وهذا قبل الإنتقال للملعب الذي سيحتضن مُباراة “كينيا”.