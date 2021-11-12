هذا هو البرنامج الجديد لـ “الخضر” للإطاحة ببوركينافاسو

سيكون المنتخب الوطني بقيادة المدرب جمال بلماضي على موعد سهرة اليوم مع العودة مباشرة إلى الجزائر، عبر رحلة مباشرة من مطار القاهرة الدولي. بعد أن يقوم وفد المنتخب بالتنقل إلى فندق “هينسبنسكي” بالقاهرة الجديدة وجمع المستلزمات.

ومنح الناخب الوطني جمال بلماضي يوم راحة للاعبين أي غدا، قبل العودة إلى التدريبات يوم الأحد. و الشروع في التحضيرات للمباراة المهمة أمام منتخب بوركينافاسو.

وسيقوم القائد سفيان فيغولي وزملائه بحصة تدريبية بمركز التحضيرات بسيدي موسى يقودها “الكوتش” بلماضي لوضع النقاط على الحروف.

وسيكشف الكوتش عن برنامجه الجديد للاعبيه وخطته للإطاحة بـ “الخيول” البوركينابية.

ومن المنتظر، أن ينشط بلماضي ندوة صحفية الإثنين للكشف عن التفاصيل الصغيرة والكبيرة التي حدثت في مصر بما فيها الفوز بالرباعية الكاملة.