هذا هو برنامج الخضر 24 ساعة قبل مواجهة بوتسوانا

وضع الناخب الوطني جمال بلماضي، برنامج الخضر لنهار اليوم، ساعات قبل المواجهة المُرتقبة أمام بوتسوانا، في ختام التصفيات المؤهلة للكان.

وسيكون مُحاربو الصحراء، على موعد التمشي قليلا داخل مركز سيدي موسى، على الحادية عشرة صباحا.

وسيعقد الطاقم الفني، في منتصف النهار جلسة فيديو أولى من أجل تحليل طريقة لعب المُنافس.

ليتوجه بعدها زملاء سليماني، للمطعم لتناول وجبة الغذاء على الساعة 12.30، وبعدها وجبة خفيفة على الرابعة ونصف.

وسيعود اللاعبون بعدها لقاعة المُحاضرات، لمتابعة فيديوهات جديدة، على أن يُجروا بعدها تدريبهم الأخير.