هذا هو برنامج الداعية الفلسطيني محمود حسنات بالجزائر

حل الداعية الفلسطيني محمود حسنات بالجزائر، الإثنين الماضي، بدعوة من جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، والتي أعدت له برنامج ثري بالخطب والمحاضرات.

ويتضمن البرنامج، إحياء حفل تكريمي بمناسبة المولد النبوي الشريف، من قبل جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، شعبة خنشلة.

ويشارك الداعية الفلسطيني، محمود حسنات في هذا الحفل، بحضور فرقة الأفاق للإنشاد والمديح عنابة.

وسيقام الحفل، يوم غد الجمعة، إنطلاقا من الساعة الـ 13:30 زوالا، بدار الثقافة علي سواحلي، في خنشلة.

ومن جهتها، ستستضيف لجنة الثقافة والرياضة لبلدية بوسعادة، الداعية الفلسطيني، بقاعة الحفلات.

وبعدها سيشارك الداعية في التوقيع على كتاب “جواز سفر”، يوم السبت، على الساعة الواحدة ظهرا، بالمعرض الدولي للكتاب، في العاصمة، بجناح دار البشير للثقافة والعلوم.