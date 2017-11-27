هذا هو برنامج الديوان الوطني للثقافة والإعلام في المولد النبوي

سطّر الديوان الوطني للثقافة والإعلام برنامجا ثريا للإحتفال بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وسيحيي المنشد نجيب عياش من المسيلة وفرقة البهجة وفرقة الزّرنة، حفلا بقاعة الأطلس بباب الوادي.

وستكون جمعية النهضة من وهران حاضرة في المناسبة بقاعة المغرب.

بالإضافة إلى فرقة الوصال الّتي ستحيي المولد بقاعة العروض بيسر في بومرداس.

وستحتضن قاعة العروض “أحمد باي” بقسنطينة، حفلا بمشاركة فرقة ولاد شياد وفرقة دار البحري بقسنطينة.

بالإضافة إلى تنظيم محاضرة حول السيرة النبوية بالتعاون مع مديرية الشؤون الدينية لولاية قسنطينة.

وسيحتضن المركب الثقافي الفنان “عبد الوهاب سليم” بشنوة في تيبازة، معرض الفن التشكيلي للفنان دلول فتح الله.

بالإضافة إلى قعدة تقليدية مع جمعية إثران إشنوين، وأمسية شعرية مع رحال امحمد وكمال شرشار.