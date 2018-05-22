هذا هو برنامج السّهرات الرمضانية بقصر الثقافة مفدي زكريّا

يحتضن قصر الثقافة مفدي زكريا برنامج النشاطات الثقافية والفنية لشهر رمضان الكريم لعام 2018.

ونظّمت من 24 ماي إلى 11 جوان معرضا خاصا بالصناعة التقليدية والتحف التزيينية ابتداء من الساعة العاشرة مساء.

الخميس 24 ماي 2018: حفل موسيقي شعبي مع محمد راوي،حكيم ملزي وكمال عزيز.

الجمعة 25 ماي: حفل موسيقي “ديوان”مع فرقة الفردة من القنادسة ولاية بشار.

السبت 26 ماي: حفل موسيقي مع سمير تومي.

الأربعاء 30 ماي: حفل موسيقى المالوف والعيساوىمع زين الدين بوشعالة من قسنطينة.

الخميس 31 ماي: حفل موسيقي مع كمال بورديب.

الجمعة الفاتح جوان: حفل موسيقي متنوع مع مراد جعفري في الطابع الشعبي. ونادية ياسمين وسيدعلي شالابالا.

السبت 02 جوان:حفل موسيقي مزج بين المالوف عيساوىمع عباس ريغي.

الخميس 07 جوان حفل موسيقي مع ديب العياشي من عنابة.

الجمعة 08 جوان: حفل فني متنوع مع بوعلام شاكر في الأغنية القبائلية، وكريمة الصغيرة وكذا سليم الشاوي في الطابع الشاوي.

السبت 09 جوان: حفل موسيقي شعبي مع كريم ثلجة.

الإثنين 11 جوان :حفل إنشادي مع فرقة الأقصى بمناسبة ليلة 27 من شهر رمضان.

وكلّ السهرات ابتداء على الساعة العاشرة والنصف مساء.