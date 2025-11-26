هذا هو برنامج المنتخب الوطني في دور مجموعات كأس العرب

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن البرنامج الرسمي لمباريات المنتخب الوطني في كأس العرب 2025، المقررة بقطر من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

حيث أوقعته القرعة في المجموعة الرابعة إلى جانب السودان والبحرين والعراق، في مجموعة تعَدُّ من بين الأكثر تنافسية في البطولة.

ويستهل المنتخب الوطني مشواره بمواجهة السودان يوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025 على أرضية ملعب أحمد بن علي، بداية من الساعة الواحدة ظهرًا بالتوقيت المحلي.

ويطمح أشبال المدرب الوطني مجيد بوقرة إلى تحقيق انطلاقة قوية تمنحهم أفضلية مبكرة في سباق التأهل.

وفي ثاني اللقاءات، يواجه “الخُضر” المنتخب البحريني يوم السبت 6 ديسمبر على ملعب خليفة الدولي، في مباراة مرتقبة تنطلق عند الساعة الثانية والنصف بعد الظهر. وتكتسي هذه المواجهة طابعًا خاصًا نظرًا لقوة المنتخب البحريني المعروف بصلابته في المنافسات العربية.

ويختتم المنتخب الوطني مباريات دور المجموعات بمواجهة نارية أمام العراق يوم الثلاثاء 9 ديسمبر على ملعب خليفة الدولي على الساعة السادسة مساءً. في لقاء قد يكون حاسمًا لتحديد هوية المتأهلين إلى الدور ربع النهائي.

وتسعى كتيبة بوقرة إلى تكرار إنجازاتها في المنافسات الإقليمية، خاصة بعد التطور الكبير الذي عرفه المنتخب المحلي في السنوات الأخيرة. إذ يعلق الجمهور آمالًا كبيرة على الجيل الجديد لخطف بطاقة العبور والمنافسة على اللقب.