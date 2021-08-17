هذا هو برنامج المُنتخب الوطني في الدور الأول من “كان” الكاميرون !

وقع المُنتخب الوطني الجزائري أمسية اليوم الثلاثاء في مجموعة صعبة في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

الخضر وقعوا في المجموعة الخامسة رفقة مُنتخبات كوت ديفوار، سيراليون وكذا غينيا الإستوائية.

وتُلعب المُباريات الثلاث للخضر بملعب “جابوما” بمدينة دوالا.

البرنامج الكامل:

الجـزائر – سيراليون يوم 11 جانفي الساعة 14.00

الجـزائر – غينيا الاستوائية يوم 16 جانفي الساعة 20.00

الجـزائر – كوت ديفوار يوم 20 جانفي الساعة 17.00