هذا هو برنامج بلماضي بعد التحاقه بالجزائر !

كشف موقع “ديزاد فووت” اليوم الأربعاء عن برنامج الناخب الوطني جمال بلماضي عقب التحاقه بالجزائر.

ذات المصدر أكد أن بلماضي الذي التحق بالجزائر اليوم الأربعاء قادما من قطر سيبقى بأرض الوطن لمدة 5 أيام فقط.

كما أضاف موقع “ديزاد فووت” أن “الكوتش جمال” سيعقد ندوة صحفية وسيجتمع أيضا بالمناجير العام الجديد للخضر جهيد زفزاف.

حيث سيتناول بلماضي رفقة زفزاف موضوع التحضير للمواجهة المزدوجة أمام الكاميرون في الدور الفاصل المؤهل لمونديال قطر 2022.