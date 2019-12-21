هذا هو برنامج بن زيمة خلال زيارته للجزائر

تأجلت زيارة اللاعب الفرنسي كريم بن زيمة إلى الجزائر، إلى إشعار آخر بسبب إلتزامات مهاجم الديكة مع فريق ريال مدريد الإسباني.

وسيتحصل مهاجم ريال مدير الإسباني كريم بن زيمة على وسام الإستحقاق من طرف اللجنة الأولمبية الجزائرية بعد مصادقة بالإجماع من طرف أعضائها على هذا التكريم.

وكشفت رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية مصطفى بيراف في تصريح للنهار أن برنامج زيارة بن زيمة للجزائر سينطلق من ملعب “الخربة” بالقصبة، أين سيشاهد مباراة إستعراضية لبعض اللاعبين القدامى.

وستنطلق أعمال إعادة تهيئة ملعب القصبة من أجل إستقبال اللاعب الفرنسي في فترة تواريخ الفيفا، ليتنقل بعدها إلى مسقط رأسه ببجاية أين سيتم تكريمه، قبل أن يختتم برنامج زيارته بمدينة وهران.