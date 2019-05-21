هذا هو برنامج تحضيرات “الخضر” تحسبا لكأس إفريقيا

أعلن الإتحاد الجزائري لكرة القدم عن برنامج تحضيرات المنتخب الوطني، استعدادا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2019 المقررة بمصر.

وسيتخلل التحضير للموعد القاري مواجهتين وديتين أمام كل من منتخبي بورندا ومالي بالعاصمة القطرية الدوحة.

وسيكون البرنامج المسطر إستعداد لـ”كان 2019″ على النحو الآتي:

03 جوان 2019: انطلاق المرحلة الأولى بالمركز التقني بسيدي موسى.

08 جوان 2019: انطلاق المرحلة الثانية بالدوحة بقطر.

11 جوان 2019: مقابلة ودية أمام منتخب بورندي.

16 جوان 2019: مقابلة ودية أمام منتخب مالي

18 جوان 2019: التنقل إلى القاهرة.