هذا هو برنامج حفل إفتتاح كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة

كشفت اللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة، اليوم السبت، عن برنامج حفل إفتتاح CAN U17.

والذي سيسبق مواجهة الإفتتاح التي ستجمع بين المنتخب الوطني ضد منتخب الصومال، بملعب نيلسون مانديلا، التي ستنطلق على الساعة 20.00 مساءً.

وحسب بيان صفحة “COCAN”، اليوم السبت، عبر صفحتها الرسمية عبر الفايسبوك، فإن حفل إفتتاح كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة سينطلق بداية من الساعة 18.30 مساءً.

وأوضح ذات البيان، أن موضوع حفل الإفتتاح سيكون موضوعه “إفريقيا والشباب” ، وسيشهد تقديم عروض بالاضواء وفقرات فنية وموسقية من إنتاج جزائري 100بالمائة.

كما أضافت اللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة، أن حفل الإفتتاح سيكون المناسبة للإشادة وتكريم وتحية عدد من رموز القارة السمراء في السياسة والفن.

وختم بيان « COCAN »، أن حفل الإفتتاح بملعب نيسلون مانديلا، سيعرف العديد من المفاجأت الأخرى.