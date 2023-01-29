هذا هو برنامج رحلات قطار فرندة-سعيدة-سيدي بلعباس

كشفت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، اليوم الأحد، عن برنامج رحلات الخط الجديد فرندة – سعيدة – سيدي بلعباس.

وحسب بيان الشركة، فإن أول أول رحلة تجارية للمسافرين على الخط الجديد فرندة – سعيدة – سيدي بلعباس تنطلق يوم غد الاثنين 30 جانفيعلى الساعة 14:30 من محطة سيدي بلعباس باتجاه فرندة.

وأضاف ذات المصدر، ان هذا القطار بمعدل رحلتين يوميا ابتداء من يوم الثلاثاء 31 جانفي حسب التوقيت التالي:

1- الانطلاق من محطة فرندة باتجاه سيدي بلعباس على الساعة السادسة صباحا.

2- الانطلاق من محطة سيدي بلعباس باتجاه فرندة على الساعة 30: 14.