هذا هو برنامج زيارة الوزير الأول لكوريا الجنوبية إلى الجزائر

يشرع الوزير الأول لجمهورية كوريا الجنوبية، “لي ناك-يون”، اليوم الأحد في زيارة رسمية إلى الجزائر بدعوة من الوزير الأول أحمد أويحيى.

و أوضح بيان للوزارة الأولى، أن هذه الزيارة ستكرس بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز الشراكة الثنائية أكثر.

كما سيشكل هذا اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية و الدولية ذات الإهتمام المشترك.

و يتضمن برنامج ضيف الجزائر زيارتين ذات طابع سياحي الأولى إلى متحف الفنون الجميلة بالعاصمة و الثانية الى حديقة التجارب بالحامة.

كما سيتوجه الوزير الأول لجمهورية كوريا إلى ولاية بومرداس خلال اليوم الأخير من زيارته، أين سيقوم بزيارة إلى محطة توليد الطاقة الكهربائية برأس جنات.