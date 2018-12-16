هذا هو برنامج زيارة الوزير الأول لكوريا الجنوبية إلى الجزائر

يشرع الوزير الأول لجمهورية كوريا الجنوبية، “لي ناك-يون”، اليوم الأحد في زيارة رسمية إلى الجزائر بدعوة من الوزير الأول أحمد أويحيى.
و أوضح بيان للوزارة الأولى، أن هذه الزيارة ستكرس بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز الشراكة الثنائية أكثر.
كما سيشكل هذا اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية و الدولية ذات الإهتمام المشترك.
و يتضمن برنامج ضيف الجزائر زيارتين ذات طابع سياحي الأولى إلى متحف الفنون الجميلة بالعاصمة و الثانية الى حديقة التجارب بالحامة.
كما سيتوجه الوزير الأول لجمهورية كوريا إلى ولاية بومرداس خلال اليوم الأخير من زيارته، أين سيقوم بزيارة إلى محطة توليد الطاقة الكهربائية برأس جنات.
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