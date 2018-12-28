هذا هو برنامج شبيبة الساورة في دور المجموعات من دوري الأبطال

الرياضة
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هذا هو برنامج شبيبة الساورة في دور المجموعات من دوري الأبطال شبيبة الساورة
بقلم عبد النور حواز

يواجه فريق شبيبة الساورة نادي سيمبا التنزاني في الجولة الأولى من دور المجموعات لمنافسة كأس رابطة أبطال إفريقيا بملعب الأخير في ال11 ،ال12 أو ال13 جانفي.

وفي الجولة الثانية المقررة في ال18 ،ال19 أو ال20 من ذات الشهر يستضيف الفريق البشاري العملاق الأهلي المصري بملعب 20 أوت 1955 ببشار.

ويلعب أشبال المدرب “نبيل نغيز” في الجولة الثالثة المقررة في ال1 ،ال2 أو ال3 فيفري ضد نادي فيتا كلوب الكونغولي قبل أن يواجه الفريق نفسه في الجولة الرابعة في ال12 أو ال13 فيفري.

وفي الجولة الخامسة يواجه شبيبة الساورة نادي سيمبا التنزاني بالجزائر في ال8، ال9 أو ال10 مارس قبل أن يرحل في الجولة الآخيرة لمواجهة الأهلي بالقاهرة في ال15 ،ال16 أو 17 من نفس الشهر.


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