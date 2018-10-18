هذا هو برنامج وزارة الإتصال لإحياء اليوم الوطني للصحافة

أعدت وزارة الاتصال برنامجا ثريا بمناسبة الإحتفال باليوم الوطني للصحافة المصادف لـ 22 أكتوبر من كل سنة.

وأفاد بيان للوزارة أنه سيتم تنظيم حفل تسليم جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف في طبعتها الرابعة.

المقرر تنظيمه سهرة يوم الاثنين 22 أكتوبر 2018 بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال.

والتي تمثل “نقطة المحور” لهذا الإحياء، وسيبث الحفل مباشرة على موقع الفايسبوك للوزارة (www.fb.com/ministerecomdz).

و أضاف بيان وزارة الاتصال، أن جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف التي تنظم هذه السنة تحت شعار “العيش معا في سلام”.

ستسلم للصحافيين الفائزين عرفانا لهم على أعمالهم المتميزة التي بثت في مختلف فئات التعبير الإعلامي.

لا سيما الصحافة المكتوبة والتلفزيون والإذاعة والصحافة الالكترونية والتعبير عن طريق الصور الفوتوغرافية والرسومات الصحفية و الكاريكاتورية.

ولتمييز هذه الطبعة الرابعة لجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف، سيتم إصدار طابع بريدي صمم خصيصا لهذا اليوم خلال نفس الحفل.

و من جهة أخرى، سيتم إطلاق أسامي الصحافيين المتوفيين على فضاءات وهيئات رياضية بالجزائر العاصمة و عبر التراب الوطني.

كما ستوقع وزارة الإتصال إتفاقية مع وزارة السياحة والصناعات التقليدية على هامش اختتام الصالون الدولي للسياحة والأسفار.

“سيتاف 2018” المنظم بقصر المعارض بالجزائر العاصمة.

و في صبيحة يوم 22 أكتوبر، سيتم تنظيم حفل تكريم بعد الوفاة على ذاكرة الصحفي الفقيد عبد الرزاق ايت عبدو سغواني.

من طرف المنظمة الوطنية للصحافيين الرياضيين الجزائريين بالمركب الرياضي محمد بوضياف بالجزائر العاصمة.

وفي نفس السياق سيتم تنظيم ندوة حول دور وسائل الإعلام في تكريس العيش معا في سلام، يوم الخميس 18 اكتوبر.

من طرف وزارة الاتصال بالتعاون مع الولاية و جامعة عبد الحميد بن باديس لمستغانم، بمشاركة وزير الاتصال جمال كعوان.

والدبلوماسي السابق لخضر ابراهيمي و الشيخ خالد بن تونس بالإضافة الى مسؤولين من وسائل الإعلام الوطنية.

و من جهة أخرى سيتم إحياء اليوم الوطني للصحافة تحت رعاية الولاة عبر جميع أرجاء التراب الوطني.