هذا هو برنامج وزارة الدفاع الوطني بمناسبة الذكرى 65 لاندلاع الثورة

سطرت وزارة الدفاع الوطني برنامجا احتفاليا ثريا، في إطار الاحتفالات بالذكرى 65 لاندلاع ثورة الفاتح نوفمبر المظفرة.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، سيتم تسمية بعض هياكل الجيش بأسماء ثلة من شهدائنا الأمجاد.

كما سيتم تنظيم عديد النشاطات تتضمن ندوات، محاضرات، مسابقات ثقافية ورياضية، معارض للصور وأفلام ثورية،

وستشهد ليلة الفاتح من نوفمبر، تنظيم تجمعات لمستخدمي هياكل الجيش الوطني الشعبي.

حيث سيتم بهذه المناسبة رفع العلم الوطني والوقوف دقيقة صمت ترحما على أرواح شهدائنا الأبرار.

وسيتم قراءة الأمر اليومي للفريق نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الذي يذكّر من خلاله بالتضحيات التي قدمها الشعب الجزائري من أجل استرجاع سيادته وحريته.

وجاء في الأمر اليومي “وإنكم تقفون في هذه الليلة المباركة، وقفت تأمل و تذكر، لتتقاسموا مع أبناء شعبكم بهجة إحياء هذه الذكرى 65 لاندلاع ثورة أول نوفمبر المجيدة، إننا نقف اليوم، وقفة تقدير و احترام و إجلال لرجال اصطفاهم الله عز وتعالى لنيل شرف القيام بهذه المهمة الجليلة، ووقفة تخليد لثورة عظيمة بعظمة من صنعوها وقادوها لتصبح سيلا جارفا اهتزت له أركان الدولة الاستعمارية وانكسر أمامه غرور المستعمر الغاشم المستبد، ثورة تركت بصماتها على صفحات التاريخ، ثورة ترسخت في وجدان الشعب الجزائري وتجذرت في أذهان وقلوب أبنائنا في الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، بل ورمت بثقلها كاملا لتؤثر على سير ومنحى الأحداث الدولية في جميع أصقاع المعمورة.”