هذا هو تاريخ إجراء الإختبارات الكتابية للمسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة لسنة 2023

كشفت وزارة العدل في بيان لها اليوم الإثنين عن موعد ومكان إجراء الإختبارات الكتابية للمسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة لسنة 2023.

وحددت الوزارة في ذات البيان الفترة الممتدة من 23 إلى 25 سبتمبر المقيل تاريج إجراء الإختبارات الكتابية. وذلك بجامعة الجزائر 3 مركز دالي ابراهيم بملحقة كلية العلوم الإقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير ببن عكنون.

إعلان المدرسة العليا للقضاء عن الإختبارات الكتابية للمسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة لسنة 2023.

واضافت الوزرة انه سيتم نشر قوائم توزيع المترشحين على المركزين وعلى القاعات لاحقا.