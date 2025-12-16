هذا هو تاريخ اجراء المقابلة للمقبولين في مسابقة توظيف الأساتذة

كشفت وزارة التربية الوطنية عن جملة من الإجراءات التنظيمية المتعلقة بمراحل دراسة الملفات، استدعاء المترشحين، إجراء المقابلات وتطبيق معايير الانتقاء، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.

و أوضحت الوزارة أنه بعد الانتهاء من دراسة جميع ملفات الترشح، يتم الإعلان عن القوائم النهائية للمترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة. كما حددت آخر أجل لإيداع الطعون بتاريخ 9 فيفري 2026. أي خمسة أيام عمل قبل موعد إجراء المقابلات المقرر انطلاقها ابتداءً من 2 فيفري 2026.

وفي هذا السياق، شددت الوزارة على ضرورة قيام مديريات التربية بحجز مراكز إجراء المقابلات قبل تاريخ 20 جانفي 2026. لضمان تنظيم العملية في أحسن الظروف. ويتم استدعاء المترشحين المقبولين للمقابلة عبر منصة التوظيف الرقمية المخصصة لهذا الغرض. والتي تُمكّنهم من الاطلاع على كافة المعلومات المتعلقة بمكان وتاريخ المقابلة.

ونظرًا للعدد الكبير المتوقع من المترشحين، أكدت وزارة التربية الوطنية على أهمية تخصيص عدد كافٍ من مراكز إجراء المقابلات. مع الحرص على تهيئتها وتوفير جميع الوسائل الضرورية لاستقبال المترشحين وإجراء المقابلات في ظروف ملائمة، منظمة وشفافة.

و أوضحت الوزارة أنه سيتم إنشاء لجان الانتقاء بمقرر من مدير التربية مباشرة بعد فتح التسجيلات. وتتكون من مدير التربية أو ممثله رئيسًا، وعضوين ينتميان إلى رتبة أعلى من الرتبة المعنية بالمسابقة.

وتُبلّغ نسخة من مقرر تعيين أعضاء اللجنة. وكذا الأعضاء المستخلفين، إلى المصالح المحلية للوظيفة العمومية في أجل أقصاه عشرة (10) أيام ابتداءً من تاريخ توقيعه. وعلى كل حال قبل تاريخ 09 فيفري 2026، لتمكين هذه المصالح من الاطلاع عليها في الوقت المناسب.

هذا وتُمنح المقابلة 3 نقاط، موزعة القدرة على التحليل والتلخيص. القدرة على التواصل

إضافة إلى المؤهلات الخاصة.