هذا هو تاريخ اصطدام صاروخ “falcon 9” بالقمر

كشف عالم الفلك جوناثان ماكدويل، أن صاروخ (Falcon 9) التابع لشركة SpaceX يتجه للأصطدام بالقمر.

وأوضح جوناثان، أن اصطدام الصاروخ بالقمر سيكون بتاريخ 4 مارس بسرعه حوالي 9000 كم/ ساعة. وفيما يخص تأثير الإصطدام أشار عالم الفلك أنه سكون طفيفا بالنسبة للقمر.

وأضاف ذات المتحدث، أن هذا الصاروخ الذي يزن 4 طن تم اطلاقه سنة 2015 لتوصيل محطة رصد جوي للفضاء وأتم مهمته بنجاح لكن فقدت السيطرة علية.

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كشفت وكالة الفضاء الإتحادية الروسية “روس كوسموس”، أن حطام الصاروخ الصيني دخل الغلاف الجوي ودُمِّر بالكامل.

وحسب موقع روسيا اليوم، أن “روس كوسموس” أكدت على حسابها في “تويتر”، أن المرحلة الثانية الخارجة عن السيطرة من صاروخ Long March دخلت غلاف الأرض اليوم الأحد و”توقفت عن الوجود” في الساعة الـ05:30 تقريبا بتوقيت موسكو (أي 02.30 بتوقيت غرينيتش) فوق مياه المحيط الهندي.

كما نشرت “روس كوسموس” خريطة تظهر المكان الواقع قبالة سواحل الهند وسريلانكا الذي إحترقت فيه المرحلة الصاروخية.

وذلك وفقا لنظام كشف الحالات الخطيرة في الفضاء القريب من الأرض والإنذار بوجودها التابع لوكالة الفضاء الروسية.

وكان الإعلام الرسمي في الصين، قد أكد أن بقايا أكبر صاروخ صيني سقطت في المحيط الهندي صباح اليوم الأحد.

وأضافت أن معظم أجزائه إحترقت فور دخولها الغلاف الجوي للأرض، لتنهي بذلك تكهنات استمرت أياما بشأن موقع سقوط الصاروخ.

كما تشير الإحداثيات التي نقلتها التقارير الصحفية عن مكتب هندسة الفضاء المأهولة الصيني، إلى أن بقايا الصاروخ سقطت في المحيط الهندي غربي جزر المالديف.

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